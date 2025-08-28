打席のラックスに大谷が投じた意外な球種米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたレッズ戦に先発登板し5回を2安打1失点。チームも5-1で勝利し、実に2年ぶりの白星を挙げた。かつてのチームメートに投じた“魔球”に敵地の放送席が驚いている。「これは不公平だ」「空から落ちてきた」と言葉を紡いだ。4回、先頭で打席に迎えたのは昨季までのチームメート、ギャビン・ラックスだ。時速78