◆第３７回ブリーダーズゴールドカップ・Ｊｐｎ３（８月２８日、門別競馬場・ダート２０００メートル＝牝馬限定、良）中距離のダートグレードレースは３歳以上の牝馬９頭（ＪＲＡ５、北海道４）によって争われ、ＪＲＡ所属で坂井瑠星騎手が騎乗した２番人気のダブルハートボンド（牝４歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ）は２着。果敢に逃げて直線は１番人気のオーサムリザルトを振り切ったが、ライオットガールの差しに屈した