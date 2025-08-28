【モデルプレス＝2025/08/28】俳優のホン・ギョン（HONG KYUNG）、女優のノ・ユンソ（ROH YOONSEO）、元IZ*ONE（アイズワン）のキム・ミンジュ（KIM MINJU）が28日、都内で行われた映画「君の声を聴かせて」ジャパンプレミアに出席。役作りで手話を練習した際のエピソードを明かした。【写真】IZ*ONE出身キム・ミンジュ、ハプニング時の様子◆ホン・ギョンら、手話練習時のエピソード明かす同作でヒロイン・ヨルムの妹で、聴覚障が