夏休みももうすぐ終わり、月曜日から鹿児島県内の多くの小・中学校で2学期が始まります。しかし、新学期前は、登校に不安を抱く子どもたちが増える時期でもあります。心理学の専門家は「子どものSOSに気づく手がかりは、体調の変化」だといいます。 （記者）「夏休みも残りわずか。学校が始まることに子どもたちは？」 （高1）「友達と会えるので楽しみ」 （中1）「中学校は楽しいので早く行きたい」 （小3）「（学校は）勉強