タクシー業界ではドライバー不足や高齢化が問題になっています。人材確保につなげようと、28日、若手のドライバーたちが集まり、仕事の魅力を語りあいました。 会の名前は「未来を切り拓く若手ドライバーの会」、通称「ミラドラの会」。タクシー大手の鹿児島第一交通で働く若手のドライバーがメンバーです。 鹿児島市内のホテルで開かれた会には、新人ドライバーの他に、ベテラ