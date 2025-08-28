大きな被害を残した霧島・姶良集中豪雨について、県は被災者生活再建支援法を適用し被災者に支援金を支給することを決めました。 今月7日からの霧島・姶良集中豪雨では、28日までに住宅の全壊3棟、床上浸水746棟の被害が確認されています。 被害の規模が災害救助法の基準に達したとして、県は霧島市に国の被災者生活再建支援法を適用することを決めました。これに付随して霧島市以外の被災者に対しても、県独自の支援金を支給す