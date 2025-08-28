「Amazon ブラックフライデー」や「Amazonプライムデー」、「プライム感謝祭」など年間を通してさまざまなセールが開催されるAmazon。毎年一定の時期に開催されるセールも多い一方、不定期に実施されるのが「スマイルセール」だ。今回は、2025年8月現在最新のスマイルセールの開催期間や、セールのポイントや活用法を紹介したい。Amazon「スマイルセール」は8月29日から→Amazonの「スマイルセール」開催前にポイントをチェック■