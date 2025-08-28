フィッシュマンズのベーシスト・柏原譲が、体調不良のため医療機関を受診し、長期的な治療・療養が必要との診断を受けたことが発表された。8月28日、バンドの公式サイトおよびSNSにて声明が掲載された。【Xより】フィッシュマンズ・茂木欣一からの報告「柏原譲が長期療養を必要とすることになりました」発表によると、メンバー・スタッフ一同で協議を重ね、現在予定しているライブの中止も検討されたが、柏原本人からの「ぜひ