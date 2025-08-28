お笑いタレント・お見送り芸人しんいち（40）が28日に更新されたテレビ朝日の公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」に出演し、あのお騒がせ女優への愛を語る場面があった。お笑いコンビ「納言」の薄幸から「有名な人じゃないとイヤなんでしたっけ?」と聞かれると、しんいちは「有名人じゃないと付き合わん」とキッパリ。「どのレベルですか?」には「俺はずっと“永野芽郁ちゃんが好き”って言ってるやん」といい