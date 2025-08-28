27日、千曲市で82歳の男性が川の中で倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。近くにはトラクターがあり、男性はトラクターごと川に転落したとみられています。千曲市を流れる川の中に転落したトラクター。27日正午前、「男性の姿を数日間見ていない」と近所の人から警察に通報がありました。男性は千曲市八幡の無職、佐藤勇さん82歳で警察が自宅周辺を捜索したところ、自宅に隣接する畑からおよ