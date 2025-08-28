28日朝、JR上野駅に向かっていた上越新幹線の車内でモバイルバッテリーから煙が出て、持ち主の乗客が軽いケガをしました。この夏、列車内でのモバイルバッテリーの発火が相次いでいます。◇駅員の通報「新幹線車内でモバイルバッテリーが発火した」それは、走行中に起きました。警視庁などによると、JR大宮駅を出発し上野駅へ向かっていた上越新幹線に異変が起きたのは、28日午前8時ごろ。乗客の男性（58）が足元に置いてい