（台北中央社）アジア太平洋地域の自由・民主主義を支持する国会議員による「アジア太平洋国会議員連合」（APPU）の年次総会が28日、台北市内で行われた。開会式で頼清徳（らいせいとく）総統があいさつし、団結や協力は各加盟国だけでなく地域の繁栄や発展にとって必ずや大きな助けとなると述べた。同連合は1965年に岸信介元首相らが提唱して立ち上げられたアジア国会議員連合（APU）が前身。APPUとしての総会は今回で53回目とな