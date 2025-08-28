昨年10月11日に現役を引退した元JRA騎手の藤田菜七子さん（28）が28日、門別競馬場に来場。黄色のノースリーブのワンピースでトークショーにゲスト参加した。この日、メインレースのスポーツニッポン杯ブリーダーズゴールドカップで誘導馬に騎乗。「誘導馬という大役を任せてもらいましたので、しっかり務められるように頑張ります」と笑みを浮かべた。本馬場入場時には「775」のゼッケンを着けた馬の背で、引退から約10カ月