ドル売り優勢、ドル円一時１４６．９３レベル＝ロンドン為替 ロンドン午前、にわかにドル売りの動きが広がっている。ユーロドルは高値を1.1673レベルに、ポンドドルは1.3523レベルにぞれぞれ更新している。ドル円は147円台を割り込んでおり、安値を146.93レベルに広げている。米１０年債利回りは４．２１％付近から４．２３％台へと上昇、前日ＮＹ終値付近に戻している。 USD/JPY146.94EUR/USD1.1672GBP/USD