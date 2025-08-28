◇セ・リーグ阪神―DeNA（2025年8月28日横浜）阪神の湯浅京己投手（26）は今季初めての本塁打を浴び、1回3安打2失点で降板した。先発・伊原の後を受け、2―3の6回からマウンドに上がった。1死から松尾に右前打を許すと、続く知野には左翼席への2ランを被弾。1死から石上には中前打を浴びるも、最後は代打・佐野を二ゴロ併殺に打ち取った。この日の試合前練習から1軍に合流し、出場選手登録された右腕。試合前まで33試