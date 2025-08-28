お笑いトリオ「パンサー」の尾形貴弘が２８日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。ジンギスカンを食べに行った際の?奇跡?を明かした。尾形はこの日「仕事終わりで、久しぶりにあいちゃんと２人きりで、ジンギスカン食べに行ったら、偶然、カウンター隣の席、向井が１人で食ってた！！！」と投稿。妻のあいさんと外食した際、パンサーのメンバー・向井慧と遭遇したことを明かした。尾形は向井とのツーショットをアップし「そんな事あ