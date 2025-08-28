国民民主党県連は、次の衆議院選挙で富山3区に県連副代表の大久保光太さんを公認候補として擁立することを決めました。国民民主党県連が次期衆院選の富山3区に公認候補として擁立したのは、県連の副代表を務める大久保光太さんです。去年の衆院選でも富山3区で党の公認候補として立候補し落選しました。国民民主党県連は今後、支持母体の連合富山に大久保さんの推薦を要請する方針です。一方、支持母体が重なる立憲民主党県連は富