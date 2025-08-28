中日・仲地礼亜投手（２４）が２８日のヤクルト戦（バンテリン）に先発。２―１と１点リードの３回二死一、二塁の場面で北村恵の左側頭部に死球を与えて危険球退場となった。今季初登板の仲地だったが立ち上がりから大乱調。初回にいきなり太田、長岡に連打を浴びると続く内山の打席で暴投。無死一、三塁となった後、内山に犠飛を許して先制点を献上した。２回は北村恵、西川、中村に３連続四球を与えて無死満塁。ここは後続