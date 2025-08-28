中国メディアの海客新聞は28日、韓国の歴史ドラマの作中で漢字の誤りが見つかり、制作サイドが謝罪したと報じた。記事は、韓国メディアの朝鮮日報の26日付記事を引用。歴史タイムスリップドラマ「暴君のシェフ」の第1話で掲げられた旗に「太平聖大」と書かれていたが、正しくは「太平聖代（立派な君主の統治のお陰で人民が不安なく生活できる時代）」だったと伝えた。視聴者からの指摘を受け、同ドラマの制作サイドが謝罪したとい