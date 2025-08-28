男性６人組ダンス＆ボーカルグループのＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ・片寄涼太（３０）が２８日、都内で、自身がディレクターを務める初のジュエリーブランド「Ｒｕｂａｎｄｅｂｏｕｑｕｅｔ」のポップアップオープン前日取材会に出席した。初ソロアルバム「Ｂｏｕｑｕｅｔ」からインスパイアされたコレクションで、楽曲を“花”に見立て天然石に落とし込んだ。２９日から３日間限定でポップアップを開催することになり、片寄は