shallmが、新曲「コンビニアイス」を9月4日に配信リリースする。 （関連：【画像】shallm、新曲「コンビニアイス」ジャケット） 同楽曲は、9月4日に放送されるドラマ『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』（CBCテレビ）最終話のエンディング主題歌としてshallmが書き下ろしたもの。冴えない日常や見えない不安が積もる日々の中でも、明るい未来の兆しを感じさせる歌詞と、さわやかなサウンドに仕上がっている。