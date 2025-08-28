不登校を経験した人が同じように悩む人へ動画でメッセージを伝えるコンテスト。県内の中学3年生が最優秀賞に選ばれました。「嫌なら逃げていいんだよ」動画に込めた思いです。この動画を製作した中学3年生のひなさん。いじめにあった時の自身の経験を動画に盛り込みました。〈ひなさん〉「容姿にコンプレックスがあって、その自分の気持ちも入れたくて、最初に私はブスなんだみたいな言葉を入れました」小学4年生の時に悪口