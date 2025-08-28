ＪＲ東海などは２８日、無料通信アプリのＬＩＮＥを使い、会員登録せずに新幹線のインターネット予約ができる新たなサービスを１０月４日から始めると発表した。手軽に新幹線を予約できるようにし、利用拡大を図る。東海道新幹線、山陽新幹線、九州新幹線が対象。ＬＩＮＥのアカウント連携などをすることで、氏名や電話番号などの会員登録が不要になる。支払いはスマートフォン決済アプリのＰａｙＰａｙで行い、クレジットカー