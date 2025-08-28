4·î²¼½Ü¤«¤éÌó4¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤­¤¿Ý¯ºä46¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡Ø5th TOUR 2025 ¡ÈAddiction¡É¡Ù¤¬8·î24Æü¡¢µþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¤Ë¤ÆÊÄËë¤·¤¿¡£°¦ÃÎ¡¢Ê¡²¬¡¢¹­Åç¤Ç¤Î¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¤Ë¡¢Åìµþ¥Éー¥à3DAYS¤Èµþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå2DAYS¤ò²Ã¤¨¤¿¥°¥ëー¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¸Æ¤ó¤Ç¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤Î¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢·×11¸ø±é¤ÇÌó26Ëü¿ÍÆ°°÷¤È¤¤¤¦ÂçÀ¹¶·¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢·ëÀ®5¼þÇ¯¤òÌÜÁ°¤Ë¤½¤Î¿Íµ¤¤Î²ÃÇ®¤Ö¤ê