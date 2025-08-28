TESTSETが、2ndアルバム『ALL HAZE』を10月22日にリリースする。 （関連：NIKO NIKO TAN TAN、新たな扉が開いた100年に一度の『2525の日』TESTSETとの共鳴が生んだ名演を振り返る） 2023年にリリースされた1stアルバム『1STST』以来、2年3カ月ぶりのフルアルバムとなる今作は、7月30日にリリースされた新曲「Deleter」を含む全9曲を収録。本日8月28日より全国のCDショップで予約を開始しており、先着の