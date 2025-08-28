【MLB】ドジャース5ー1レッズ（8月27日・日本時間28日／ロサンゼルス）【映像】ドジャース戦で起きた“珍判定”の一部始終ドジャースの大谷翔平投手が「1番・投手兼DH」で先発登板したレッズ戦で6回、球場が大きなどよめきに包まれる“珍判定”が起きた。4-1とドジャースが3点リードして迎えた6回、1死一塁で打席にはロハス。カウント1-1からの3球目で一塁走者のコンフォートがスタートを切り、捕手の送球