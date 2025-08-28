新型コロナの感染者が今増えています。 【写真を見る】新型コロナ感染拡大 変異株の｢ニンバス｣ どんな症状？治療薬は3割負担で2万7000円のものも… （大石邦彦アンカーマン）きょう取材したクリニックでは発熱を訴える患者が2人いて、検査の結果2人とも陽性でした。患者の数も増えていますし、陽性率も8月に入って上がっているということでした。ではデータ上どうなのか。新型コロナの感染者数です。 感染症法上の