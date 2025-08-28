みなさん削蹄師（さくていし）をご存じでしょうか。牛のヒヅメを整えることで健康も守る仕事です。きょう、その削蹄師の腕を競う大会が新庄市で開かれました。 【写真を見る】牛にとってヒヅメは「第2の心臓」牛の健康を守る”意外なプロ”たちが腕を競う！スゴ技を間近で（山形・新庄市） 牛の健康の秘訣は、足から！ヒヅメを手入れする、そのスゴ技をご覧ください。 きょう新庄市で東北地区牛削蹄競技大会が開かれ、東北６県