【新華社ウルムチ8月28日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州アルタイ市の托勒海特夏牧場でこのほど、雲海が広がり、草原や山々を包み込んだ。差し込む陽光が丘陵と森林を照らし、風景を金色に染め上げた。（記者/阿曼）