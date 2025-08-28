2025年8月30日（土）、8月31日（日）の2日間、北海道札幌市にある『アクセスサッポロ』にて、『さっぽろドッグフェスティバル2025』が開催されます。 画像：株式会社エーエスピー ショッピングエリアは、試せるリュック型キャリーバックや、リンクコーデを楽しめるアイテム、お洋服、ヒューマングレードの安心安全・無添加おやつ、ジャーキー、わんちゃんが快適に過ごすための