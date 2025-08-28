フジ・メディア・ホールディングス（FMH）は28日、公式サイトで、同社及び子会社のフジテレビの改革・再生に向けた取組の進捗状況について報告する文書を掲載した。文書では、元タレント中居正広氏による同局元アナウンサーへの性暴力事案が発覚後、今年4月に同局が発表した、人権ファーストを徹底する仕組みを構築するなどの「8つの強化策」の実施状況などを説明。「アナウンサーとの1ON1面談」「全てのドラマ・バラエティの台本