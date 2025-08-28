8月20日から2週間限定でしか味わえない、レアなバーガーが【マクドナルド】に登場！ チーズをあわせた食欲そそる一品が、いつもよりも贅沢な気分に浸らせてくれそうです。今回は、チーズ好きなら見逃せない「2週間限定バーガー」をご紹介します。 チーズを4枚もサンドした贅沢な「チーズチーズダブルチーズバーガー」 100%ビーフパティ2枚