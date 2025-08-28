日向坂46の渡辺莉奈が、ポッドキャスト番組『日向坂46宮地すみれと渡辺莉奈のシロクロバクロ』に出演。自身に浮上していた“二重人格説”について真相を語った。【写真】日向坂46・四期生グループ加入後、“東京に染まった”メンバーは？この番組は、『放送作家松田好花リターンズ』から派生したポッドキャスト番組で、渡辺のほか、日向坂46の宮地すみれと、“放送作家”として松田好花が出演した。『放送作家松田好花リタ