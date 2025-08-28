チームみらい党首の安野貴博参院議員（34）が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新。この日、自民党の森山裕幹事長（80）と自民党本部で会談したことについてつづった。 【写真】チームみらいを立ち上げた安野貴博氏 安野氏は、森山氏と会談したとのニュース記事を引用して「もうニュースになってますね。会派入りとかの話はしていませんが、ご挨拶とチームみらいの紹介をしてきました