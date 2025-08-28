この度、インスタグラムにて婚約を発表したテイラー・スウィフトとトラビス・ケルシー。親友のセレーナ・ゴメスや、コラボレーターのサブリナ・カーペンター、グレイシー・エイブラムスら、テイラーと親しいセレブたちが2人の婚約を祝福した。【写真】セレーナがシェアしたお祝いの投稿テイラーは現地時間8月26日にインスタグラムを更新し、「皆の英語の先生と体育の先生が結婚するよ」というメッセージとともに、ロマンティッ