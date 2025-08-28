人気グラビアアイドルの天木じゅんがこのほど、「週刊SPA!」（扶桑社）2025年8月26日発売号に登場。「究極の2次元ボディ」を惜しみなく披露した。 【写真】これが自慢の「究極の2次元ボディ」！自然と目が吸い寄せられちゃう 天木は同誌の人気グラビア企画「グラビアン魂」に登場。タイトルとして付けられた「究極の2次元ボディ」の通り、自慢のグラマラスボディがクローズアップされたセクシーな衣装を大胆に