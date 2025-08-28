ブンデスリーガで躍動する若きオランダ代表MFは去就が注目されている。『The Telegraph』のマット・ロウ氏によると、ライプツィヒに所属する22歳のオランダ代表MFシャビ・シモンズの獲得レースにトッテナム・ホットスパーも参戦したという。パリ・サンジェルマンの下部組織であるシャビ・シモンズは2022年1月に同クラブのトップチームに昇格すると、これまではPSVやライプツィヒへのレンタル移籍で経験を積むことに。ライプツィヒ