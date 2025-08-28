真っ赤に塗られた鉄骨。細やかな装飾が施された芸術的なアーチ。東京タワーかと思いきやパリの象徴、エッフェル塔？それにしては少し高さが足りないような。ファスラーさん（77）：ボンジュール、私がエッフェル塔を作りました。フランス東部で、77歳の元金属加工職人がエッフェル塔のレプリカを制作。実物の約10分の1のサイズですが、高さは31メートルもあります。8年もの歳月をかけた“プチ・エッフェル塔”。この日、塔のてっぺ