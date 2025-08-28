24日午後5時過ぎ、神奈川・小田原市で信号無視の瞬間が撮影されました。場所は片側1車線の道路。赤信号で止まるや否や、2台後ろを走っていた車がセンターラインを越えて対向車線を疾走。赤信号の交差点に進入しました。目撃者は「もし横断歩道を渡っている人がいたり車が通っていたら、確実に事故が起きていたので絶対にやってはいけないこと」と話します。目撃者によりますと信号無視をした車は、次の交差点でも再び信号無視をし