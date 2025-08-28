レンジャーズはCLプレイオフでベルギーのクラブ・ブルッヘと対戦した。ホームで行われた1stレグ1-3で負けていたレンジャーズにとって逆転での本戦出場を目指す2ndレグだったが、力の差を見せつけられる結果に。開始早々の8分にDFマックス・アーロンズが退場し、数的不利の状況に陥ったレンジャーズは前半だけで5失点。後半にも1点決められ、0-6の大敗を喫した。2戦合計スコアでは1-9と屈辱的な敗戦になった。試合後、指揮官ラッセ