8月28日、Hey! Say! JUMPの中島裕翔（32）が同日付けでグループを卒業することが、STARTO ENTERTAINMENTの公式HP上で発表された。中島は同社のHPに寄せた声明で、《突然のご報告となり大変申し訳ございません》とした上で、《デビューから18年、デビュー前を含めるとさらに長い道のりを共に歩ませていただいたメンバーと、どんな時でも応援してくださったファンの皆様のおかげで、沢山の見たことのない景色を一緒に見ることができ