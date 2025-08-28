¡Ö¤¢¤Î¥³¤ÎÂÎ²¹¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¿åÃå¡¦¥°¥é¥Ó¥¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØENTAME 36¡î¡Ù¡ÊÀÇ¹þ¤ß1870±ß¡¢ÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤¬28Æü¤ËÁÏ´©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É½»æ¡¦´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅÅ»Ò½ñÀÒAward2025¡×¤ÇÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î3Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Î½÷²¦¡É»÷Ä»º»Ìé²Ã¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁëÊÕ¤Ç°ì»å¤Þ¤È¤ï¤ÌÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥È»÷Ä»º»Ìé²Ã¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ÇÉü³èÉ½»æ¤Ï¥ì¥È¥í¤ÊÁ¬Åò¤òÉñÂæ¤Ë»£±Æ¡£¿å¤ÎÃæ¤«¤é½Ð¤Æ¤­¤¿¿Íµû