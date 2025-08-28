メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県でも新米の出荷が本格的に始まりましたが価格は高く、猛暑で白く濁るお米も出ているんです。 トラックの荷台に積まれているのは、豊田市産の新米「コシヒカリ」。 JAあいち豊田では28日、新米の出荷式が行われました。 今年は、例年並みの今月18日ごろから収穫が本格的に始まり、28日からJAの直売所などで販売されます。 会場ではさっそく新米の試食会も。 「もちもち。すごくお