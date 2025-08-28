メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県の東三河地方に水を供給する豊川用水の節水対策が、29日から始まります。 愛知県によりますと、豊川用水の節水対策は29日午前9時から始まり、節水率は農業用水・水道用水・工業用水ともに5％です。 7月下旬以降、平年と比べて雨量が少なく、宇連ダムや大島ダム、調整池を合わせた豊川用水の貯水量は、29日午前0時時点で2113万4千立方メートルとなっていて、平年の同じ時期の約