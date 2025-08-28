ºë¶Ì¸©¤Îºä¸Í»Ô¤Ç¤­¤Î¤¦¡¢ÆÍÉ÷¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÍÜ·Ü¾ì¤Î²°º¬¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ÍÜ·Ü¾ì¤Ç¤Ï600±©¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤­¤Î¤¦¸á¸å6»þÈ¾¡¢ºë¶Ì¸©¤Ë¤¢¤ëÄà¤êËÙ¡£±«¤ÈÉ÷¤¬¿á¤­¹Ó¤ì¡¢²°º¬¤Î¥·¡¼¥È¤Ï·ã¤·¤¯¤á¤¯¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÎÍÑ¶ñ¤¬¶¯É÷¤ËÎ®¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¡£ºë¶Ì¸©¤Ç¤Ï¤­¤Î¤¦¡¢ÆÍÉ÷¤¬È¯À¸¡£·úÊª¤Î²°º¬¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÅÅÃì¤¬ÅÝ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬