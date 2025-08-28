À±¹ç»ÖÊÝ»ÍÃÊ°Ï¸ë¤ÎÂè44´ü½÷Î®ËÜ°øË·Àï¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¼çºÅ¡¢JA¶¦ºÑÏ¢¡¢¶¦±É²ÐºÒ¶¨»¿¡ËËÜÀï·è¾¡¤Ï28Æü¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÆüËÜ´ý±¡¤ÇÂÇ¤¿¤ì¡¢À±¹ç»ÖÊÝ»ÍÃÊ¡Ê28¡Ë¤¬294¼ê¤Çµí±É»Ò»ÍÃÊ¡Ê26¡Ë¤ËÇòÈÖÃæ²¡¤·¾¡¤Á¤·¡¢4´ü¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ò·è¤á¤¿¡£À±¹ç»ÍÃÊ¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¢2013Ç¯¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¡£Âè40´ü°ÊÍè¤Î5ÈÖ¾¡Éé½Ð¾ì¤Ç¡¢½é¤Î½÷Î®ËÜ°øË·³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£6Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ëÆ£ÂôÎ¤ºÚ½÷Î®ËÜ°øË·¡Ê26¡Ë¤È¤Î5ÈÖ¾¡Éé¤Ï9·î24Æü¡¢´ä¼ê¸©²Ö´¬»Ô¤Î²Â