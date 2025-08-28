日本玩具協会が主催する「東京おもちゃショー2025」が、8月28日〜31日の期間中、東京ビッグサイトにて開催される。初日の28日には、バンダイ・BANDAI SPIRITS ブースでオープニングセレモニーを開催。お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次、TRFのDJ KOOが登場し、どこよりも早く熱いクリスマスPARTYが行われた。東京おもちゃショー2025 バンダイ・BANDAI SPIRITSブース オープニングセレモニーが開催された○たまごっち1億個突破を祝