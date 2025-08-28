¡Öµ¤¹ç¤¤¤¬°ã¤¦¡×ËÌ³¤Æ»¤Ø¿ä¤·³è±óÀ¬¥·¥ç¥Ã¥È32ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¹ÔÆ°ÎÏ°î¤ì¤ë¿ä¤·³è±óÀ¬¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£?¿ä¤·³è?¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï»ÖÅÄÌ¤Íè(32)¡£¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¿ä¤·³è¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ø¡£23Æü¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î´ÑÀï¤È¡¢»Ïµå¼°¡õ»î¹ç¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÅÐ¾ì¤¹