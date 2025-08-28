¾å¶õ¤òÈô¤ÖÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤¤È±¤Î½÷¤¬À¼¤ò¹Ó¤é¤²¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢µ¡Æâ¤«¤éÆÍÁ³¡¢ÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷¤¬µ¡Æâ¤Î±ü¤Ë¤¤¤¿¾èÌ³°÷¤Î½÷À­2¿Í¤Î´é¤äÆ¬¤ò²¿ÅÙ¤â²¥¤Ã¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ö·ï¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤Ï8·î23Æü¡£¥í¥·¥¢¡¦¥â¥¹¥¯¥ï¤Ø¸þ¤«¤¦Èô¹Ôµ¡¤¬¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢¤Î¶õ¹Á¤òÎ¥Î¦¤·¤¿¤ï¤º¤«7Ê¬¸å¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¾èÌ³°÷¤¬¡¢ºÂÀÊ¤Ç¹¶