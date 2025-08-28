8月27日、お昼のバラエティ番組『ヒルナンデス』（日本テレビ系）が放送。同日のゲストには、8月30日、31日に放送を控える『24時間テレビ』（日本テレビ系）のチャリティーパートナーを務めるKing ＆ Princeが登場した。そんな中、メンバーの郄橋海人のビジュアルが話題となっている。「この日は彼らの他に、演歌歌手の瀬川瑛子さんがゲスト出演していました。瀬川さんは、大きなピンクの花柄があしらわれた、鮮やかなブル